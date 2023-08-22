Ajukan Kasasi, KPK Ungkap Keterlibatan Gazalba Saleh di Kasus Suap Pengurusan Perkara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Memori kasasi terkait vonis bebas Gazalba Saleh juga telah didaftarkan KPK di Panitera Muda (Panmud) Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.

"Jaksa KPK Arif Rahman Irsady telah selesai menyerahkan kelengkapan upaya hukum kasasi dengan terdakwa Gazalba Saleh yaitu memori kasasi. Memori kasasi yang ditujukan pada Ketua MA RI tersebut terdaftar dan diregistrasi pada Panmud Tipikor pada PN Bandung," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (22/8/2023).

Dalam memori kasasinya, kata Ali, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah menguraikan landasan argumentasi sebagaimana fakta hukum yang digali dan terungkap selama proses persidangan. Fakta hukum tersebut berkaitan dengan keterlibatan Gazalba Saleh dalam pengurusan perkara di MA.

"Di antaranya, terdakwa dikenal dengan sebutan 'Bos Dalem' yang diketahui sejumlah saksi sebagai salah satu hakim yang memutus perkara kasasi dari Budiman Gandi Suparman," beber Ali.

"Kemudian, adanya perintah untuk menghapus komunikasi percakapan Whatsapp pasca OTT KPK," sambungnya.

Ali juga menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait adanya isi percakapan Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza dengan Asisten Hakim Agung, Prasetio Nugroho soal sosok 'Bos Dalem'. Dari percakapan tersebut, kata Ali, terungkap juga adanya kode pemberian uang suap untuk 'Bos Dalem' yakni Gazalba Saleh.

"Terdapat isi percakapan Whatsapp antara Redhy Novarisza dan Prasetio Nugroho yang mempertegas terdakwa sebagai sosok 'Bos Dalem' dimana menyebutkan pemberian uang dengan kalimat 'buat tambah jajan di Mekah' yang bertepatan dengan terdakwa yang akan menjalani ibadah umroh," urai Ali.

"Dan hal ini bersesuaian dengan pengakuan terdakwa yang memang menjalani ibadah umroh pasca adanya pemberian uang pengurusan perkara. Pemberangkatan ibadah umroh terdakwa juga dikuatkan dengan data perlintasan dari Dirjen Imirgrasi Kemenkumham RI," sambungnya.

Ali memastikan bahwa tim jaksa juga secara terang benderang telah membuka dan memperlihatkan isi percakapan WhatsApp antara Redhy Novarisza dan Prasetio Nugroho tentang persiapan hingga penyerahan uang untuk Gazalba Saleh di persidangan.

"Perbuatan terdakwa maupun Prasetio Nugroho yang telah menghapus Chat-Chat WA, selaku aparat penegak hukum terlebih keduanya sebagai hakim yang bertugas di kamar pidana seharusnya memahami larangan untuk menghilangkan barang bukti," kata Ali.