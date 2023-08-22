Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Nilai Ganjar Pranowo Berpeluang Dipasangkan dengan Ridwan Kamil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:41 WIB
Pengamat Nilai Ganjar Pranowo Berpeluang Dipasangkan dengan Ridwan Kamil
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
A
A
A

MAGELANG - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai, Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berpeluang dipasangkan dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK).

Hal itu diyakininya setelah melihat hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas Ridwan Kamil yang menduduki peringkat pertama sebagai calon wakil Presiden (Cawapres).

"Ya saya sih melihat begitu (ada kans RK jadi bacawapres Ganjar)," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (22/8/2023).

Selain survei Litbang Kompas, Ujang merasa ada pihak yang ingin memasangkan Ganjar dengan RK. Menurutnya, pihak tersebut yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau melihat indikasi survei ada yang ingin memasangkan Ganjar dengan Ridwan Kamil. Ini bisa jadi bagian dari skenario Presiden Jokowi, menyimpan RK di situ," tuturnya.

"Ya memang pragmatis, tetapi kelihatannya itu bagian dari skema dari Jokowi. Itu sudah muncul di belakang layar. Makanya ada survei yang meninggikan RK," ucapnya.

Terkait bila kedua figur itu dipasangkan, Ujang mengaku tak bisa mengukur peluang pasangan calon itu bakal menang. Pasalnya, dinamika politik hingga saat ini dinilai masih sangat dinamis.

"Soal berpotensi menang, ya belum tentu. Karena saat ini semua capres punya potensi menang. Nanti kan Prabowo pasangannya juga harus lihat, Anies juga pasangannya dengan siapa harus dilihat," tutur Ujang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement