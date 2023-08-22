Pengamat Nilai Ganjar Pranowo Berpeluang Dipasangkan dengan Ridwan Kamil

MAGELANG - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai, Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berpeluang dipasangkan dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK).

Hal itu diyakininya setelah melihat hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas Ridwan Kamil yang menduduki peringkat pertama sebagai calon wakil Presiden (Cawapres).

"Ya saya sih melihat begitu (ada kans RK jadi bacawapres Ganjar)," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (22/8/2023).

Selain survei Litbang Kompas, Ujang merasa ada pihak yang ingin memasangkan Ganjar dengan RK. Menurutnya, pihak tersebut yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau melihat indikasi survei ada yang ingin memasangkan Ganjar dengan Ridwan Kamil. Ini bisa jadi bagian dari skenario Presiden Jokowi, menyimpan RK di situ," tuturnya.

"Ya memang pragmatis, tetapi kelihatannya itu bagian dari skema dari Jokowi. Itu sudah muncul di belakang layar. Makanya ada survei yang meninggikan RK," ucapnya.

Terkait bila kedua figur itu dipasangkan, Ujang mengaku tak bisa mengukur peluang pasangan calon itu bakal menang. Pasalnya, dinamika politik hingga saat ini dinilai masih sangat dinamis.

"Soal berpotensi menang, ya belum tentu. Karena saat ini semua capres punya potensi menang. Nanti kan Prabowo pasangannya juga harus lihat, Anies juga pasangannya dengan siapa harus dilihat," tutur Ujang.