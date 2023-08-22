Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Indonesia Masuk Puncak Musim Kemarau pada Pekan Ketiga Agustus 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:42 WIB
BNPB: Indonesia Masuk Puncak Musim Kemarau pada Pekan Ketiga Agustus 2023
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan Indonesia telah masuk puncak musim kemarau pada pekan ketiga Agustus 2023. Hal ini ditandai dengan meningkatnya hotspot atau titik-titik api yang meningkat di sejumlah wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari pun mengungkapkan perbandingan data titik api di sejumlah wilayah sejak dua minggu pertama Juni hingga Agustus.

“Kita coba lihat perbandingan jumlah titik panas di seluruh Indonesia dalam 3 bulan terakhir periode 2 minggu pertama. Jadi kita coba lihat 2 minggu pertama Juni, 2 minggu pertama Juli, 2 minggu pertama Agustus,” ungkap Aam sapaan akrab Abdul Muhari dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/8/2023).

Aam pun mengatakan bahwa jumlah titik api pada bulan Agustus meningkat signifikan. Bahkan, tercatat 40.000 titik api pada bulan Agustus. Angka ini meningkat 5 kali lipat jika dibandingkan bulan Juli yang tercatat sebanyak 800 titik api.

“Nah ini kita lihat memang di Agustus kenapa tadi saya bilang BNPB menyampaikan bahwa pada periode minggu ketiga Agustus ini kita sudah mulai masuk fase puncak kemarau karena terlihat sekali perbedaan dari jumlah hotspot yang kita pantau,” katanya.

Halaman:
1 2
      
