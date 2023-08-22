Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: AMMTC +3 Sepakati Kejahatan Lintas Negara Ancaman Serius Perlu Penanganan Komprehensif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:50 WIB
Kapolri: AMMTC +3 Sepakati Kejahatan Lintas Negara Ancaman Serius Perlu Penanganan Komprehensif
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup sidang pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam penutupan ini, Sigit memastikan bahwa, delegasi AMMTC dan negara plus three telah sepakat dan berkomitmen bahwa perlu adanya penguatan kerja sama dalam penanganan kejahatan lintas negara secara luas.

"Kita semua sepakat bahwa kejahatan lintas negara merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan yang terkoordinasi dan komprehensif," kata Sigit dalam Ruang Sidang AMMTC +3 di Ballroom Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023).

Sigit mengapresiasi kepada seluruh delegasi AMMTC +3 yang telah menunjukan semangat dan komitmen yang tinggi dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan damai.

"Ini merupakan diskusi yang mendalam, dan saya senang melihat tingkat komitmen dan kerja sama semua pihak untuk mengatasi masalah mendesak ini," ujar Sigit.

Dengan adanya komitmen yang sama, kata Sigit, kedepannya setiap negara dapat melakukan kolaborasi terbaik dalam mencegah maupun penegakan hukum kejahatan lintas-negara.

"Jelas dari diskusi kita bahwa terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan kolaborasi dan berbagi informasi antar negara," ucap Sigit.

