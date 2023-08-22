Geram Hukuman Ferdy Sambo Dikorting Jadi Seumur Hidup, Megawati: Saya Menangis!

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memotong hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi vonis seumur hidup.

"Sekarang aku ngomong soal polisi itu si Sambo itu nah tapi kan kenapa saya bilang ini lihatlah di Pancasila peri kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,"kata Megawati di depan kader Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP DIY, Selasa (22/8/2023).

Menurutnya, jika perikemanusiaan dan perikeadilan sudah diatur dalam Pancasila maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum artinya baik laki-laki, perempuan, bayi ataupun anak-anak, para penyandang disabilitas dan orang tua sama haknya di mata negara.

Mega mengaku menangis saat Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Ferdy Sambo dengan memangkas hukuman mati menjadi seumur hidup. Dia pun menyesalkan putusan tersebut.

"Gimana saya enggak nangis ketika opo iku Mahkamah Agung saya kan lihatin nih tuh kasasi. lho kok malah dikurangi?"ucapnya.

Seharusnya kata Mega, Mahkamah Agung melihat kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang tega membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Dan hal tersebut perlu dipertanyakan.

"Di pengadilan pertama dan kedua hukuman mati. enggak kok MA-nya menurunkan. pusing saya,"kata Mega.

Hal tersebut telah melukai perikemanusiaan yang diatur dalam Pancasila. Apalagi dirinya adalah seorang ibu, tentu sangat bersedih ketika anaknya diperlakukan seperti Brigadir Josua. Tentu hal tersebut membuat orangtua korban 'klenger'