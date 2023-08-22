Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Aiman Witjaksono: Paham Kebutuhan Rakyat dan Milenial

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:26 WIB
Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Aiman Witjaksono: Paham Kebutuhan Rakyat dan Milenial
Elektabilitas Ganjar Tertinggi Berdasarkan Survei Litbang Kompas/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA – Hasil survei litbang Kompas menyebut tingkat keterpilihan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo, tertinggi dibandingkan dengan dua Bacapres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Diketahui, elektabilitas Ganjar mencapai 34,1 persen, Prabowo Subianto 31,3 persen, sedangkan Anies Baswedan 19,2 persen.

Menanggapi hal tersebut, Jurnalis Senior Aiman Witjaksono menilai, hasil survei tersebut merupakan buah dari kerja Ganjar yang sangat intens melakukan kerja-kerja politik ke masyarakat.

"Iya, ini merupakan hasil kerja-kerja dari Mas Ganjar Pranowo ya, tiap hari libur keliling Indonesia," kata Aiman, Selasa (22/8/2023).

Aiman-- yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo itu-- mencontohkan, ada dua hal yang disampaikan Ganjar saat bertemu dengan masyarakat.

Pertama, mengenai ide mengoptimalkan kekayaan laut Indonesia kepada generasi milenial dan Gen Z yang dinilai sebagai ide yang fresh dan out of the box.

"Mas Ganjar menyampaikan bahwa ada hal yang luar biasa dari kekayaan alam Indonesia, terutama di lautan, dan itu belum sama sekali terelaborasi atau terkuak secara optimal. Oleh karenanya hanya kaum milenial dan milenial yang bisa memaksimalkan itu salah satu contohnya," terang Aiman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement