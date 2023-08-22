Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Aiman Witjaksono: Paham Kebutuhan Rakyat dan Milenial

JAKARTA – Hasil survei litbang Kompas menyebut tingkat keterpilihan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo, tertinggi dibandingkan dengan dua Bacapres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Diketahui, elektabilitas Ganjar mencapai 34,1 persen, Prabowo Subianto 31,3 persen, sedangkan Anies Baswedan 19,2 persen.

BACA JUGA: Pengamat Nilai Ganjar Pranowo Berpeluang Dipasangkan dengan Ridwan Kamil

Menanggapi hal tersebut, Jurnalis Senior Aiman Witjaksono menilai, hasil survei tersebut merupakan buah dari kerja Ganjar yang sangat intens melakukan kerja-kerja politik ke masyarakat.

"Iya, ini merupakan hasil kerja-kerja dari Mas Ganjar Pranowo ya, tiap hari libur keliling Indonesia," kata Aiman, Selasa (22/8/2023).

Aiman-- yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo itu-- mencontohkan, ada dua hal yang disampaikan Ganjar saat bertemu dengan masyarakat.

Pertama, mengenai ide mengoptimalkan kekayaan laut Indonesia kepada generasi milenial dan Gen Z yang dinilai sebagai ide yang fresh dan out of the box.

"Mas Ganjar menyampaikan bahwa ada hal yang luar biasa dari kekayaan alam Indonesia, terutama di lautan, dan itu belum sama sekali terelaborasi atau terkuak secara optimal. Oleh karenanya hanya kaum milenial dan milenial yang bisa memaksimalkan itu salah satu contohnya," terang Aiman.