HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: AMMTC di Labuan Bajo Sesuai Harapan Presiden Jokowi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:30 WIB
Kapolri: AMMTC di Labuan Bajo Sesuai Harapan Presiden Jokowi
Kapolri mengatakan pertemuan AAMTC +3 di Labuan Bajo sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. (Foto: Puteranegara)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Alhamdulillah, kegiatan AMMTC kali ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden," kata Sigit dalam jumpa pers penutupan AMMTC di Ballroom Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023).

Sigit menekankan, dalam sidang AMMTC +3 kali ini, para delegasi menyakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara.

"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden RI saat Upacara Pembukaan AMMTC ke-17, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan termasuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti terorisme, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan perdagangan gelap narkotika," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
