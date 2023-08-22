Covid-19 Varian Eris Masuk ke Tanah Air, DPR Ingatkan Pemerintah Siapkan Langkah

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian baru EG.5.1 atau lebih dikenal varian Eris yang sudah diketahui menyebar di 6 Provinsi di Indonesia.

"Meskipun kita sudah memasuki fase endemi, saya mengimbau agar masyarakat mewaspadai adanya virus baru Covid-19. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah segala kemungkinan yang akan merugikan masyarakat akibat varian ini,” kata Puan, Selasa (22/8/2023).

Mantan Menko PMK itu meminta Pemerintah kembali menggencarkan testing kepada masyarakat. Dengan pemantauan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi penyebaran Eris yang lebih masif.

"Dengan kembali memperbanyak testing, Pemerintah dapat mengantisipasi proses penyebaran virus tersebut. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah awal, untuk memutus mata rantai penyebaran virus," ujarnya.

Selain itu, Puan juga mendorong Kementerian Kesehatan agar melakukan surveilance dan monitoring penuh terhadap pasien-pasien yang terdeteksi terpapar virus varian Eris.

"Harapannya penyebaran virus tersebut bisa ditekan sehingga kita tidak lagi masuk kedalam fase pandemi akibat virus Covid-19," tegas Puan.

Ketua DPP PDI-Perjuangan itu meminta Pemerintah memberi penjelasan lebih lanjut mengenai informasi soal virus Eris. Tak hanya soal tingkat penyebarannya, tapi juga seberapa bahaya ancaman dari varian ini.

“Penjelasan dan edukasi terkait varian baru Covid-19 akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mengurangi kekhawatiran warga. Masyarakat juga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang tepat bagi keluarga mereka masing-masing,” katanya.

Sementara itu, pemerintah diimbau Puan untuk meniru langkah tanggap yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap penyebaran virus tersebut. Dimana, pemerintah AS tengah menyiapkan vaksin dosis terbaru untuk mengantisipasi penyebaran virus Eris.

"Jangan sampai kita lengah. Kita sudah punya pengalaman saat Pandemi Covid-19, serta kita juga sudah berhasil menciptakan vaksin dari dalam negeri. Jadi saya mendorong perlunya dilakukan penambahan vaksin Eris untuk masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi," tutur Puan.