HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Paling Mumpuni Atasi Masalah Ekonomi Versi Litbang Kompas, Pengamat: Sesuai Fakta di Lapangan

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:49 WIB
Ganjar Paling Mumpuni Atasi Masalah Ekonomi Versi Litbang Kompas, Pengamat: Sesuai Fakta di Lapangan
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo dinilai paling mampu mengatasi persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai, hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Artinya, selama Ganjar menjabat sebagai Gubernur, masyarakat Jawa Tengah merasakan penurunan angka kemiskinan.

"Barangkali hal ini terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang konsisten dari tahun ke tahun di Jateng," kata Herry kepada MNC Portal, Selasa (22/8/2023).

Menurutnya, Ganjar memiliki kecakapan dalam mengatasi masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial. Padahal, kata Herry, Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah termiskin dj Indonesia.

"Padahal dari beberapa riset yang ada Jateng dulunya adalah salah satu wilayah yang termiskin di Indonesia," katanya.

"Kemudian tercatat juga bahwa di Jateng inflasi rendah dan tentunya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat," sambungnya.

Berdasarkan hasil survei itu, kata Herry, bahwa di akhir kepemimpinannya, Ganjar dapat membuat perubahan.

"Semua ukuran ini dihitung sejak kurun waktu 2020-2023. Artinya diakhir kepemimpinan Ganjar ada perubahan angka kemiskinan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Halaman:
1 2
      
