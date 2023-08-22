Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Serahkan Keketuaan AMMTC 18 ke Laos

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:02 WIB
Kapolri Serahkan Keketuaan AMMTC 18 ke Laos
Kapolri Jenderal Listyo Sigit serahkan keketuaan AMMTC Ke-18 ke Laos. (Okezone/Puteranegara Batubara)
A
A
A

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewakili Pemerintah Indonesia resmi melakukan serah terima keketuaan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) 18 ke Negara Laos.

Handover Chairmanship Ceremony tersebut diselenggarakan di Ballroom Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023).

"Oleh karena itu, saya menyambut baik Laos sebagai Ketua SOMTC ke-24 dan AMMTC ke-18 tahun 2024 untuk melanjutkan pencapaian dan langkah-langkah dalam memerangi kejahatan lintas negara di kawasan," kata Sigit.

Sigit menegaskan, Indonesia merasa bangga dan terhormat lantaran dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan SOMTC dan AMMTC pada tahun ini.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk dapat menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan AMMTC ke-17, SOMTC ke-23, berbagai pertemuan kelompok kerja, dan pertemuan terkait tahun ini. Untuk itu, atas nama Pemerintah Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keberhasilan penyelenggaraan berbagai pertemuan tersebut," ujar Sigit.

Dalam AMMTC di Indonesia setidaknya menghasilkan kesepakatan, empat deklarasi, rencana kerja, berbagai panduan teknis, dan MoU terkait dengan pemberantasan kejahatan transnasional, yang lebih efektif kedepannya.

Sigit menjelaskan, pertemuan AMMTC merupakan wujud komitmen dari visi ASEAN 56 tahun yang lalu, yang memiliki semangat meningkatkan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan melalui semangat kerja sama berlandaskan kesetaraan dan kemitraan.

"Saya percaya dengan komitmen dan soliditas negara-negara ASEAN, kita dapat memainkan peran sentralnya sebagai salah satu pusat pertumbuhan di dunia, 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth'," ucap Sigit.

