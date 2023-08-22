Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Garam Dijadikan Bahan Utama Modifikasi Cuaca?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:08 WIB
Kenapa Garam Dijadikan Bahan Utama Modifikasi Cuaca?
Proses Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan penyemaian garam. (Foto: Ilustrasi/BBC)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mengupakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menaburkan garam di langit Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), guna mengurangi polusi udara.

Menurut laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) penyemaian mulai dilakukan sejak Sabtu (19/8/2023) dengan 1 sorti penerbangan. Penyemaian awan hampir selama 2 jam penebangan (14.15-16.00 WIB) dengan menaburkan garam semai sekitar 800 kg di atas ketinggian 9000-10.000 kaki.

 BACA JUGA:

Lantas, bagaimana cara kerja modifikasi cuaca dengan menaburkan garam tersebut, serta kenapa garam dijadikan bahan utama?

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pernah menjelaskan, penyemaian garam dilakukan ke awan-awan hujan. Tujuannya agar proses kondensasi berlangsung lebih cepat dan hujan dapat segera turun.

Sementara itu, National Geographic Indonesia menjelaskan, metode ini menggunakan garam yang terdiri atas natrium klorida atau kalium klorida. Penyemaian awan dalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengubah pola cuaca alami dan meningkatkan curah hujan di lokasi tertentu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780/hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412/cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432/hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement