Jadi Cawapres dengan Elektabilitas Teratas di Survei Litbang Kompas, Ini Respons Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons survei litbang Kompas yang menempatkannya sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi. (MPI/Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil merespons hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam survei yang dilakukan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 itu, Ridwan Kamil berada di posisi puncak mengungguli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Mengetahui hal itu, Ridwan Kamil seolah sudah yakin dengan apa yang dirilis lembaga survei tersebut. Sebab orang nomor satu di Jabar ini selalu berada di puncak dalam dua kali survei sebelumnya.

"Yang itu mah sama aja, konsisten di Kompas mah," kata Ridwan Kamil usai acara Pisah Sambut Pangdam III/Siliwangi di Kota Bandung, Selasa (22/8/2023).

Meski tren elektabilitasnya menurun dari survei sebelumnya, Ridwan Kamil tetap bersyukur. Sebab hasil itu menunjukan masyarakat masih banyak yang menginginkannya berkontestasi di nasional.

"Saya apresiasi menunjukan ada konsistensi dari masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menyatakan hasil survei belum menjadi faktor penentu dirinya bisa jadi cawapres. Sebab, perjodohan dalam pilpres bukan semata-mata hasil survei.

"Perjodohan politik itu tidak selalu sepenuhnya gimana survei," ujarnya.