Ridwan Kamil Raih Top of Mind Survei Cawapres, Sosoknya Dinilai Miliki Daya Tarik

JAKARTA - Pengamat Politik, Nyarwi Ahmad menilai, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) memiliki nilai menarik dan memiliki daya tarik tersendiri. Untuk itu, ia merasa wajar bila RK puncaki klasemen elektabilitas cawapres versi survei Litbang Kompas.

"Ya tentu sosoknya (RK) juga menarik. Artinya, RK ini punya daya tarik lah di kalangan pemilih ya dari aktivitas personal dia, aktivitas official atau kegiatan dia sebagai pejabat gitu ya, tentu ada daya tarik. Tetapi di luar itu kan banyak, saya kira juga banyak kan gubernur yang punya kinerja bagus," kata Nyarwi saat dihubungi, Selasa (22/8/2023).

Menurutnya, salah satu nilai daya tarik itu yakni RK dianggap memiliki kemampuan dalam mengembangkan model komunikasi politik yang baik ke publik. Salah satu caranya, kata Nyarwi, RK memanfaatkan media sosial dengan baik.

"RK ini termasuk politisi yang melek algoritma sosial media menurut saya, sehingga model strategic social media campaign-nya dia jalan cukup bagus gitu," tutur Nyarwi.

"Dan di situ juga saya lihat RK juga sadar tentang hal-hal apa saja yang menjadi daya tarik atau menjadi isu-isu publik," kata Nyarwi.

Nyarwi menganggap konten media sosial RK selalu diwarnai tentang solusi atas isu yang tengah menghangat di jagat maya.

"Nah itu bagian dari model marketing politik RK yang saya kira di atas rata-rata dibandingkan para gubernur pada umumnya. Dan itu yang menjadikan RK, katakanlah lebih menonjol dibanding yang lain," tutur Nyarwi.

"Saya lihat juga ini RK punya tim profesional untuk membackup dia, yang menjadikan dia lebih visible, lebih menonjol," pungkasnya.

Sekadar informasi, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama sebagai Calon wakil presiden (Cawapres). Hal ini terpotret dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada akhir Juli hingga awal Agustus 2023 ini.

Dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas, terlihat bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu memperoleh angka sebesar 8,4%. Pria yang diakrab Kang Emil ini unggul tipis atas pesaingnya yakni Sandiaga Salahuddin Uno.