Apa Hubungan Ramalan Jayabaya dengan APRA?

JAKARTA- Prabu Jayabaya merupakan salah satu penguasa Kerajaan Kediri yang memerintah sejak tahun 1135 hingga 1159. Ia memiliki gelar Sri Maharaja Sri Wameswara Madhusadana Parakrama Digjoyottunggadewama Jayabhalancana. Prabu Jayabaya dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan visioner.

Dilansir beragam sumber, Selasa (22/8/2023). Prabu Jayaba mendapat sebutan Ratu Adil dan Satria Piningit karena telah berjasa membawa kerajaan Kediri menuju masa kejayaan serta menyatukan kembali kerajaan yang sebelumnya sempat terpecah.

Selain itu, hingga saat ini sosok Prabu Jayabaya juga dikenal sebagai seorang peramal klasik yang disebut-sebut mampu meramalkan tanah Jawa hingga hari kiamat. Ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya ini sebetulnya banyak diragukan keasliannya.

Tetapi pada kitab Musasar yang menjadi asal-usul dari serat ramalan ini, di bait pertamanya tertulis bahwa Prabu Jayabaya lah yang telah membuat ramalan-ramalan tersebut.

Meskipun begitu ramalan-ramalan ini begitu dipercaya oleh sebagian masyarakat terkhusus masyarakat Jawa. Mereka mempercayai bahwa ramalan-ramalan ini sudah ada yang terjadi dan sebagian lainnya masih akan terbukti di kemudian hari.

Salah satu ramalan Jayabaya ini bahkan menjadi pendorong terbentuknya APRA, kelompok yang memberontak pada 23 Januari 1949 di Bandung. Dalam ramalannya itu Jayabaya mengatakan bahwa akan datang seorang Ratu Adil yang membawa suasana damai serta memerintah dengan adil dan bijaksana.