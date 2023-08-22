Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendeta Gilbert Kunjungi Kediaman Cak Imin, Bahas Apa?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:01 WIB
Pendeta Gilbert Kunjungi Kediaman Cak Imin, Bahas Apa?
Pendeta Gilbert Bertemu Cak Imin/ist
A
A
A

JAKARTA – Tokoh agama Pendeta Gilbert Lumoindong mendatangi kediaman Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini membahas sejumlah hal, termasuk peran agama dalam politik.

Pendeta Gilbert menaruh harapan besar kepada PKB untuk konsisten menjaga keberagaman, kedamaian, serta keteduhan politik Indonesia. Apalagi menjelang Pemilu 2024.

"Kita banyak menaruh harapan ke Cak Imin, (karena) Republik ini kehilangan orang santai. Semoga pertolongan Tuhan menyertai," kata Pendeta Gilbert, dikutip, Selasa (22/8/2023).

Sejatinya agama kata dia mencerahkan dan menerangi moralitas. Baginya, politik tanpa moral jadi politik grasak-grusuk. "Politik dengan moral yang diterangi oleh agama akan jadi negara adil makmur,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PKB, Muhaimin iskandar juga mendorong semua pihak untuk kembali menguatkan dan memurnikan agama sesuai fitrah dan hakikat ajarannya dalam politik agar kedamaian dan persatuan bangsa terjaga.

"Agama harus kembali kita kuatkan murnikan sesuai fitrah dan hakikat ajarannya. Di mana agama itu mengedepankan nilai perdamaian, kemanusiaan dan keadilan. Tentu tidak sah digunakan untuk menghabisi lawan politik," tukas Cak Imin.

Ketua Umum DPP Badan Persaudaraan Antariman, Lorens Manuputty yang hadir dalam pertemuan itu menambahkan, dirinya melihat pertemuan antar dua tokoh ini membuat Indonesia semakin berwarna. Pertemuan yang membahas tentang agama dan politik termasuk arah bangsa Indonesia.

"Saya melihat pertemuan ini merupakan tradisi lama sejak Indonesia dibangun. Saat seorang tokoh yang dihadiri rakyatnya dengan sowan ini membuat kehangatan antar elit dsn tidak ada lagi istilah gontok-gontokan karena berbeda visi misi," ujar Lorens.

Lorens yang juga pendeta ini mengatakan PKB era Gusdur saat itu juga mewarisi pertemuan tokoh lintas agama dan sebaiknya ini juga dirawat bagi kader PKB diseluruh daerah."Tradisi ini baiknya dilanjutkan kader partai yang ada di daerah dan wilayah," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement