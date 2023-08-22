Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Perdana ke Tanzania, Jokowi Ajak Presiden Samia Perkuat Solidaritas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:38 WIB
Kunjungan Perdana ke Tanzania, Jokowi Ajak Presiden Samia Perkuat Solidaritas
Presiden Jokowi melakukan kunjungan perdana ke Tanzania. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden Indonesia selanjutnya yang mengunjungi Republik Persatuan Tanzania dengan membawa semangat untuk memperkuat kolaborasi antarnegara selatan global.

Dalam kunjungan kenegaraannya, Presiden Jokowi melaksanakan pertemuan dengan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan, pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 di Dar Es Salaam State House, Dar Es Salaam, Republik Persatuan tanzania.

"Presiden Hassan terima kasih atas penerimaan yang hangat kepada saya dan delegasi, ini adalah kunjungan pertama saya ke Tanzania," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya.

Kepala Negara menilai bahwa Afrika dan Indonesia memiliki hubungan kuat yang telah terbangun sejak lama. "Kita bersyukur memiliki akar hubungan yang kuat. Sejak KAA di Bandung tahun 1955 serta Gerakan Non-Blok tahun 1961," kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak Presiden Samia untuk terus memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarnegara berkembang melalui semangat yang pernah dimiliki dalam momentum bersejarah Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok.

"Spirit 'Bandung' harus terus dipertebal solidaritas dan kolaborasi antarnegara the global south harus terus diperkokoh," ajak Presiden.

