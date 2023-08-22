Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Presiden Tanzania, Jokowi Bahas Blok Mnazi Bay hingga Kerja Sama Farmasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:41 WIB
Bertemu Presiden Tanzania, Jokowi Bahas Blok Mnazi Bay hingga Kerja Sama Farmasi
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Dar Es Salaam, Republik Persatuan Tanzania. Kehadiran Presiden Jokowi di Tanzania disambut secara kenegaraan oleh Presiden Samia Suluhu Hassan di Dar Es Salaam State House, Selasa (22/8/2023).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa sejarah Indonesia dengan negara Afrika termasuk Tanzania berakar pada konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan gerakan non-blok tahun 1961.

"Suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Tanzania untuk pertama kalinya. Akar sejarah hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika sangat kokoh sejak konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan gerakan non-blok tahun 1961," kata Jokowi dalam keterangannya.

Spirit Bandung, kata Jokowi ,harus terus dipertebal untuk solidaritas dan kolaborasi antar negara-negara di global south.

"Global south berisikan 85 persen populasi dunia sehingga seharusnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara di global south, termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan," kata Jokowi.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Samia Suluhu Hassan, Jokowi membahas beberapa hal, di antaranya Jokowi mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement.

"Yang pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara yang tahun 2022 naik 20,7 persen," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
