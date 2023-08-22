Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg DPRD Jabar Dapil 6, Resita Kaniya Ungkap Partai Perindo Pro Perempuan

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:11 WIB
Bacaleg DPRD Jabar Dapil 6, Resita Kaniya Ungkap Partai Perindo Pro Perempuan
Podcast Partai Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 6 Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Resita Kaniya mengungkap bahwa Partai Perindo sangat inklusif dan pro perempuan, hal itu juga yang membuatnya bergabung.

Sebab, alasannya terjun ke dunia politik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan bermanfaat bagi sesama perempuan.

"Kalau di Partai Perindo, Partai Perindo itu kan partai inklusif yang membuka peluang untuk setiap kalangan. Jadi tidak membedakan antara perempuan dan laki. Makanya itu alasannya. Saya masuk ke Partai Perindo, gitu," kata Resita dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Selasa (22/8/2023).

Bahkan, Resita mengaku sangat nyaman bisa menjadi politisi Partai Perindo, karena tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

"Dan ternyata ketika masuk pun nyaman nyaman aja ya nyaman aja gitu, jadi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki," katanya.

Resita ingin, kehadirannya di dunia politik dapat membantu perempuan dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Mulai dari mendapatkan pendidikan hingga pekerjaan yang setara dengan laki-laki.

Sebab perempuan, kata Resita, harus percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Caranya, dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Untuk itu lah, ia bertekad agar para perempuan bisa terjamin pendidikannya.

Terlebih, Resita menilai bahwa perempuan yang berdomisili di daerah lebih banyak terkurung dan sulit mendapatkan pendidikan.

