Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Jadi Pusat Perhatian di HUT Ke-78 RI, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:20 WIB
Presiden Jokowi Jadi Pusat Perhatian di HUT Ke-78 RI, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB
Okezone Updates Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini menayangkan berita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menjadi pusat perhatian dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-78 RI. Jokowi tahun ini mengenakan pakaian adat Ageman Songkok Sangkepan Ageng.

Ageman biasanya dipakai oleh para raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat saat acara Enggar Soho Tedhak Loji. Acara tersebut ialah saat para raja keluar keraton dengan menaiki kuda untuk menyapa rakyat.

Selain itu, musisi kebanggaan Indonesia, Putri Ariani berhasil menghibur para pejabat, tamu undangan dan peserta upacara kemerdekaan di Istana Negara. Putri tampak anggun mengenakan gaun merah dengan detail songket.

Putri membawakan dua lagu, Melati Suci karya Guruh Soekarno Putra dan Rungkad yanh dipopulerkan penyanyi dangdut Happy Asmara.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831//riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187498//mantan_ketua_komisi_informasi_dki_jakarta_yulianto_widirahardjo-2q3P_large.jpg
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, Ahli: Informasi Pejabat Publik Tak Bisa Dirahasiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187195//ketua_task_force_brin_penanggulangan_bencana_joko_widodo-2hvP_large.jpg
Profil Joko Widodo, Doktor Radar dari UGM–Chiba yang Dipercaya BRIN Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180695//projo-YskR_large.jpg
Absen di Kongres III Projo, Lewat Video Jokowi Minta Relawan Jaga Semangat dan Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931//rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement