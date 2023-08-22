Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Band Metal Wanita Berhijab Pukau AS, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:26 WIB
Band Metal Wanita Berhijab Pukau AS, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB
Okezone Updates Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan band metal, Voice Of Baceprot yang terdiri dari tiga wanita berhijab ini berhasil memukau warga Amerika Serikat.

Band asal Garut, Jawa Barat ini berhasil membuat warga Paman Sam Ini melalui aksi panggungnya dari rangkaian konser tur ke 9 kota di AS.

Sementara itu, terdapat tradisi lomba unik yang telah berusia 100 tahun lebih. Lomba tersebut adalah pacu jalur lomba dayung tradisional khas Kuantan Sengingi, Riau.

Lomba ini memakai perahu yang terbuat dari kayu gelondongan yang masyarakat sekitar menyebutnya jalur.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
