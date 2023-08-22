Presiden Tanzania Ingin Belajar Industri Kelapa Sawit dari Indonesia

JAKARTA - Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan menyampaikan keinginannya untuk belajar dari Indonesia. Terutama mengenai pengembangan industri kelapa sawit dengan manajemen BUMN.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Neger Retno Marsudi. Retno mengatakan bahwa keinginan Presiden Tanzania itu diungkapkan pada saat melaksanakan pertemuan terbatas (tete-a-tete) dengan Presiden Jokowi di Dar Es Salaam State House, Selasa (22/8/2023).

"Juga ingin belajar dari Indonesia untuk pengembangan industri minyak kelapa sawit, serta belajar mengenai manajemen BUMN," ujar Retno dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Retno juga menyebut bahwa kedua presiden juga sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pelatihan dipomatik.

"Presiden jokowi mengundang tim dari Tanzania untuk berkunjung ke Jakarta untuk bertukar pikiran mengenai pengembangan kurikulum sekolah diplomatik," jelasnya.