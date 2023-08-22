Megawati Ajak Ibu-ibu Menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024

YOGYAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak ibu-ibu memangkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, pada pilpres 2024.

"Ibu-ibu, ayok menangin Pak Ganjar. Karena pasti ibu-ibu ditolong dari sisi hukum, itu ada Ibu Bintang (Menterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)," katanya Megawati dalam acara deklarasi relawan 'Pijar' di Pendopo Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Awalnya Presiden ke-5 itu bercerita bahwa sempat didatangi oleh ibu-ibu korban KDRT. Dirinya pun sedih ketika kaum hawa justru mendapat perlakuan tidak mengenakan oleh suaminya.

"Saya ini ketua umum partai, sekarang terbesar, tapi saya ini seperti konsultan pernikahan. Sampai saya mikir, sebetulnya saya ini sopo (siapa). Ibu-ibu datang, grabak grabak. Baru ngomong, 'Ibu, suami saya selingkuh'. Kan kayak konsultan pernikahan, tak pikir mau urusan jadi DPR," katanya.

Padahal perempuan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan masa kembang anakanya agar terhindar dari stunting. Dirinya juga tidak suka martabat perempuan terlalu direndahkan oleh kaum lelaki.

Nantinya jika kejadian seperti KDRT terjadi, ketika Ganjar menang di Pilpres 2024 hal tersebut akan diperjuangkan untuk kaum hawa.