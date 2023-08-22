Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ajak Ibu-ibu Menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:04 WIB
Megawati Ajak Ibu-ibu Menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024
Megawati ajak ibu-ibu menangkan Ganjar pada Pilpres 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak ibu-ibu memangkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, pada pilpres 2024.

"Ibu-ibu, ayok menangin Pak Ganjar. Karena pasti ibu-ibu ditolong dari sisi hukum, itu ada Ibu Bintang (Menterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)," katanya Megawati dalam acara deklarasi relawan 'Pijar' di Pendopo Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Awalnya Presiden ke-5 itu bercerita bahwa sempat didatangi oleh ibu-ibu korban KDRT. Dirinya pun sedih ketika kaum hawa justru mendapat perlakuan tidak mengenakan oleh suaminya.

"Saya ini ketua umum partai, sekarang terbesar, tapi saya ini seperti konsultan pernikahan. Sampai saya mikir, sebetulnya saya ini sopo (siapa). Ibu-ibu datang, grabak grabak. Baru ngomong, 'Ibu, suami saya selingkuh'. Kan kayak konsultan pernikahan, tak pikir mau urusan jadi DPR," katanya.

Padahal perempuan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan masa kembang anakanya agar terhindar dari stunting. Dirinya juga tidak suka martabat perempuan terlalu direndahkan oleh kaum lelaki.

Nantinya jika kejadian seperti KDRT terjadi, ketika Ganjar menang di Pilpres 2024 hal tersebut akan diperjuangkan untuk kaum hawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement