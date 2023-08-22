Hari Ini, Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI Digelar Polisi

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bakal menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) oleh kakak tingkatnya Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) di tempat kejadian perkara (TKP) Indekos Apik Zire, Kukusan, Beji, Depok pada Selasa (22/8/2023) pagi.

"Iya (rekonstruksi) pukul 10.00 WIB. Iya satu (tempat kejadian perkara) kan hanya eksekusinya, kalau nangkapnya dimana kan tidak perlu," kata Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan kepada wartawan di Mapolres.

BACA JUGA:

Nirwan menyebut bahwa orang tua korban MNZ tidak hadir. Namun, paman korban Faiz Rafsanjani mau datang untuk menyaksikan proses rekonstruksi.

"Nggak ada (keluarga korban). Tapi informasi keluarga yang waktu itu ke sini (Mapolres) itu mau datang," ucapnya.

BACA JUGA:

Nirwan pun tidak melarang jika orang lain khususnya keluarga korban ingin menyaksikan proses rekonstruksi.

"Boleh saja kita tidak bisa melarang orang," ungkapnya.