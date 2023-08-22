Diduga Lawan Arah, Sejumlah Pemotor Ditabrak Truk Muatan Hebel di Lenteng Agung Jaksel

JAKARTA - Sejumlah pengendara motor diduga nekat melawan arah ditabrak truk muatan hebel di Jalan Raya Lenteng Agung mengarah ke Depok, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/8/2023) pagi.

Terlihat dalam video unggahan laman Instagram @seputar_jaksel truk bermuatan hebel bangunan berwarna hijau menabrak sejumlah motor hingga ringsek. Terlihat pula sejumlah pengendara motor mengalami luka-luka duduk dan terbaring di pinggir trotoar.

Terlihat truk ringsek pada bagian bumper depan. Sementara situasi lalu lintas di lokasi kejadian terlihat sedikit tersendat.

"Harap lebih berhati-hati untuk kendaraan roda 2 yang biasa melintas lawan arah di sepanjang jalan Lenteng agung sampai dengan TB Simatupang," tulis caption laman Instagram @seputar_jaksel.

"Imbauan untuk selalu tertib berlalulintas jangan biasa kan berkendara melawan arah, karena kapan saja dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain," tambahnya.