Dihadiri Keluarga Korban, Begini Situasi TKP Jelang Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UI

DEPOK - Polisi bersama jaksa ahli bakal menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Sastra Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) oleh kakak tingkatnya Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) di tempat kejadian perkara (TKP) Indekos Apik Zire, Kukusan, Beji, Depok pada Selasa (22/8/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia d ilokasi pada pukul 10.00 WIB, pihak kepolisian hingga perwakilan keluarga yakni Faiz Rafsanjani dan kuasa hukum korban MNZ telah hadir di lokasi kosan yang menjadi tempat kejadian tragis tersebut. Selain itu, awak media juga telah berdatangan sejak pukul 9.00 WIB.

Namun, situasi kos terpantau sepi tanpa aktivitas. Begitu pun situasi ruko yang tepat berada di bagian bawah bangunan kos yang berbentuk letter 'L' dan cat berwarna-warni itu.

Sekadar informasi, jaksa ahli dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang ikut menangani kasus tersebut dijadwalkan hadir dalam proses rekonstruksi.

Diketahui, Altaf nekat menikam korban Zidan diduga dengan motif terlilit tunggakan bayar kos hingga pinjaman online (pinjol). Pelaku pun sempat mencuri sejumlah barang pribadi milik korban mulai dari Laptop MacBook, Hp Iphone hingga dompet.

Kemudian, pelaku Altaf kini mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman mati dengan Pasal 340 Jo 338 KUHP dan 365 ayat 3 KUHP. Jenazah korban Zidan dimakamkan pihak keluarga di Lumajang, Jawa Timur.

(Arief Setyadi )