Kecelakaan Truk Hebel di Jagakarsa, 7 Pemotor Dilarikan ke Rumah Sakit

JAKARTA - Sebuah unggahan video menampilkan sejumlah pemotor tergeletak di pinggir jalan, viral di media sosial. Berdasarkan keterangan video, para pemotor jadi korban kecelakaan.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lissendra mengatakan, saat ini para korban kecelakaan sudah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Pasalnya, keselamatan korban lebih utama untuk ditangani.

"Jadi Korban sudah dievakuasi intinya kita mengutamakan keselamatan korban. Pengendara truk sudah kita amankan, kita juga meneruskan ke unit laka lantas Polres. Sudah ditangani," ujarnya pada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Multazam menjelaskan, kecelakaan tersebut melibatkan sebuah truk bermuatan bata hebel menabrak 7 pengendara bermotor. Bahkan ada beberapa motor terjepit di bagian depan truk. Adapun para korban dibawa ke RS Aulia, RS Andika dan RS Zahirah.

"Masih kami pastikan lagi jumlahnya (korban) di beberapa rumah sakit, karena kami mengevakuasi korban bersama masyarakat," katanya.