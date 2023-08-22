Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Truk Hebel di Jagakarsa, 7 Pemotor Dilarikan ke Rumah Sakit

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:10 WIB
Kecelakaan Truk Hebel di Jagakarsa, 7 Pemotor Dilarikan ke Rumah Sakit
Truk muatan hebel menabrak motor mengakibatkan sejumlah pengendara cedera. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
JAKARTA - Sebuah unggahan video menampilkan sejumlah pemotor tergeletak di pinggir jalan, viral di media sosial. Berdasarkan keterangan video, para pemotor jadi korban kecelakaan.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lissendra mengatakan, saat ini para korban kecelakaan sudah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Pasalnya, keselamatan korban lebih utama untuk ditangani.

"Jadi Korban sudah dievakuasi intinya kita mengutamakan keselamatan korban. Pengendara truk sudah kita amankan, kita juga meneruskan ke unit laka lantas Polres. Sudah ditangani," ujarnya pada wartawan, Selasa (22/8/2023).

 BACA JUGA:

Multazam menjelaskan, kecelakaan tersebut melibatkan sebuah truk bermuatan bata hebel menabrak 7 pengendara bermotor. Bahkan ada beberapa motor terjepit di bagian depan truk. Adapun para korban dibawa ke RS Aulia, RS Andika dan RS Zahirah.

 BACA JUGA:

"Masih kami pastikan lagi jumlahnya (korban) di beberapa rumah sakit, karena kami mengevakuasi korban bersama masyarakat," katanya.

Telusuri berita news lainnya
