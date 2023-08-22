Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sultan Korban Terjepret Kabel Fiber Optik Jalani Penyuntikan Lemak pada Pita Suara

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:22 WIB
Sultan Korban Terjepret Kabel Fiber Optik Jalani Penyuntikan Lemak pada Pita Suara
Sultan Rifat akan menjalani sejumlah prosedur pengobatan di RS Polri Kramatjati. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Sultan Rifat Alfatih korban terjepret kabel fiber optik di Jakarta Selatan akan menjalani rangkaian operasi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (22/8/2023). Hal itu diungkapkan oleh sang ayah, Fatih N. Huda.

"Baru masuk ini (ruang operasi), di RS Polri Kramatjati," kata Fatih saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Menurut penuturan dokter, lanjut Fatih, Sultan akan menjalani setidaknya empat tindakan. Salah satunya penyuntikan lemak di pita suara.

"Harapannya supaya dia mulai ada suara yang keluar, karena memang (Sultan) belum ada suara sama sekali sejak kecelakaan itu," ujar Fatih.

Kemudian, pembersihan paru-paru dari cairan yang diharapkan menormalkan pernapasan Sultan.

"Nyedot cairan yang ada di paru-paru, karena liurnya banyak yang masuk, itu (tujuannya) paru-parunya bersih supaya dia napas sehari-hari lebih lega," ucapnya.

Selanjutnya, pengecekan saluran makan, apakah terjadi kebocoran ke saluran pernapasan. Terkahir, pengecekan esofagus atau kerongkongan.

"Kerongkongannya kan sempat terputus waktu kecelakaan, nah itu kan disambung, nah kenapa kok Sultan ini belum bisa makan juga apakah karena kerongkongannya menyempit, ini lagi dites juga dilakukan peneropongan saluran esofagus," ucapnya.

