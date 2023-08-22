Hadiri Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Tertunduk Lesu

Pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa UI, Altafasalya Ardnika Basya tertunduk lesu saat hadiri rekonstruksi di Beji, Depok, Selasa (22/8/2023). (MPI/Refi Sandi)

DEPOK - Pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) yakni Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) dihadirkan dalam proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) Indekos Apik Zire, Kukusan, Beji, Depok pada Selasa (22/8/2023) pagi. Ia tampak tertunduk lesu.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Altaf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol. Terlihat hadir di lokasi pihak kepolisian dari tim Inafis Polres Metro Depok, perwakilan keluarga korban, dan kuasa hukum korban.

Altaf langsung digelandang menuju TKP yakni kamar korban dengan nomor 102. Terlihat garis polisi masih menempel di pintu kamar tersebut.

Adapun kamar korban berada di lantai 1 bangunan kos berlantai dua tepat di bawah tangga.