Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Tertunduk Lesu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:45 WIB
Hadiri Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Tertunduk Lesu
Pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa UI, Altafasalya Ardnika Basya tertunduk lesu saat hadiri rekonstruksi di Beji, Depok, Selasa (22/8/2023). (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - Pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) yakni Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) dihadirkan dalam proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) Indekos Apik Zire, Kukusan, Beji, Depok pada Selasa (22/8/2023) pagi. Ia tampak tertunduk lesu.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Altaf mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol. Terlihat hadir di lokasi pihak kepolisian dari tim Inafis Polres Metro Depok, perwakilan keluarga korban, dan kuasa hukum korban.

Altaf langsung digelandang menuju TKP yakni kamar korban dengan nomor 102. Terlihat garis polisi masih menempel di pintu kamar tersebut.

Adapun kamar korban berada di lantai 1 bangunan kos berlantai dua tepat di bawah tangga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803//penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781//rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645//alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement