Mario Dandy Bacakan Pleidoi, Desak Hakim Tak Tergiring Opini Publik

JAKARTA - Dalam sidang kasus penganiayaan David Ozora hari ini Selasa (22/8/2023), Mario Dandy membacakan pleidoinya. Dirinya meminta pada majelis hakim untuk tak tergiring opini publik sehingga bisa menjatuhkan putusan adil padanya.

BACA JUGA:

"Saya memohon kebijaksanaan majelis hakim yang mulia untuk tidak tergiring dengan opini negatif dari publik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga tercipta keadilan berdasarkan kepantasan dan kelayakan," ujar Mario dalam sidang, Selasa (22/8/2023).

Selama di penjara, dia menyadari banyak keluarga yang dia cintai itu turut mendapatkan penghukuman atas perbuatannya, yang mana membuatnya untuk bertobat pula. Hukuman yang diterimanya itu datang sejak awal proses kasusnya berlangsung, baik secara langsung maupun tak langsung dari berbagai kalangan.

BACA JUGA:

"Hati saya sangat tersayat ketika mendengarkan adanya berita yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menyebut bahwa saya telah melakukan pelanggaran hukum yang banyak," tuturnya.

Dari balik jeruji, dirinya mendengar berita klau dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahkan, disebutkan pula dia mempunyai kekebalan terhadap hukum.