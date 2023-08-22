Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak 7 Pengendara Motor Lawan Arah di Lenteng Agung, Sopir Truk Ditangkap

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |12:39 WIB
Tabrak 7 Pengendara Motor Lawan Arah di Lenteng Agung, Sopir Truk Ditangkap
Truk tabrak pengendara motor lawan arah di Lenteng Agung, Jaksel. (Ist)
JAKARTA - Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/8/2023) pagi tadi. Kecelakaan itu melibatkan truk dan motor. Saat ini, sopir truk telah diamankan polisi.

"Pengendara truk sudah kita amankan. Kita juga meneruskan ke unit laka lantas Polres. Sudah ditangani," ujar Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lissendra pada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Menurutnya, kecelakaan tersebut melibatkan truk bermuatan bata hebel menabrak 7 pengendara bermotor. Ada beberapa motor terjepit di bagian depan truk. Adapun para korban dibawa ke RS Aulia, RS Andika, dan RS Zahirah.

"Masih kami pastikan lagi jumlahnya (korban) di beberapa rumah sakit, karena kami mengevakuasi korban bersama masyarakat," katanya.

