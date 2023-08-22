Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modifikasi Cuaca Tahap II untuk Atasi Polusi Udara Digelar 24 Agustus - 2 September

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |12:55 WIB
Modifikasi Cuaca Tahap II untuk Atasi Polusi Udara Digelar 24 Agustus - 2 September
Modifikasi cuaca tahap II untuk tangani polusi udara akan segera dilakukan/Foto: BRIN
JAKARTA - Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Tahap I telah selesai dilakukan dengan menaburkan sebanyak 800 kg garam di langit Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal tersebut guna mengurangi polusi udara yang belakangan mengkhawatirkan.

Berdasarkan laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) penyemaian mulai dilakukan sejak Sabtu 19 hingga 21 Agustus dengan 1 sorti penerbangan di atas ketinggian 9000-10.000 kaki. Setelah ini, tahap II akan digelar pada 24 Agustus hingga 2 September 2023.

Sebelumnya, Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo mengatakan TMC untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jabodetabek baru pertama dilakukan. Posko TMC dipusatkan di Bandara Lanud Husein Sastranegara Bandung.

"Sabtu kemarin sudah dilaksanakan satu sorti penerbangan dengan target penyemaian di wilayah Kabupaten Cianjur, Depok, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat," ujar Budi dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Kegiatan TMC, kata Budi, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yaitu Cina, Korea Selatan, Thailand, dan India. Sementara di Indonesia baru pertama kali dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan menggunakan dana siap pakai BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Menurutnya, cara yang lebih efektif untuk mengurangi polutan di daerah tertentu memang dengan menjatuhkan atau mengguyurnya dengan air hujan. Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan, maka TMC dapat dilakukan dengan menargetkan 'mengganggu' stabilitas atmosfer.

Caranya dengan menaburkan bahan semai dalam bentuk dry ice atau es kering di ketinggian tertentu di udara. Di situ terdapat semacam hamparan awan serupa karpet panjang. Hal itu terjadi karena tidak adanya perbedaan temperatur di titik ketinggian tersebut atau isotherm yang kemudian menimbulkan lapisan inversi.

"Nah, ini yang akan kita ganggu, dibuka ibaratnya, sehingga kumpulan-kumpulan polutan yang terkungkung di sekitar wilayah Jakarta bisa terus naik ke atas," katanya.

