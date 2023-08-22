Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswi Curi Puluhan HP di Kantor Ekspedisi Ditangkap!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |12:58 WIB
Mahasiswi Curi Puluhan HP di Kantor Ekspedisi Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang mahasiswi asal Magelang inisial RFP (20) diamankan polisi penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya karena diduga melakukan pencurian handphone (HP) di kantor ekspedisi bernilai ratusan juta.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, kasus tersebut terjadi akhir Mei 2023 lalu. Saat itu, RFP datang ke kantor ekspedisi dan mengaku sebagai karyawan toko online untuk mendapatkan resi pengiriman.

"Tersangka mengaku sebagai karyawan PT. Erajaya (Merchant di Marketplace Online), kemudian meminta laporan resi penjualan handphone kepada operator resi di perusahaan ekspedisi," ujar Ade dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

"Setelah memiliki resi tersebut, tersangka mengirim ojek online untuk mengambil barang tersebut dengan dalih diperintahkan oleh pemilik barang (pembeli) untuk mengambil barang tersebut," sambungnya.

RFP kemudian membujuk operator di kantor ekspedisi tersebut dan mendapatkan 28 handphone jenis IPhone 14 Pro, MacBook, dan Ipad bernilai Rp337.458.000.

"Akibat tindak kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut, paket belanja online tidak sampai pada pembeli dan perusahaan ekspedisi harus menanggung kerugian tersebut," katanya.

RFP akhirnya ditangkap pada Senin 14 Agustus. Dia dijerat dengan Pasal 30 jo Pasal 46 dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

(Arief Setyadi )

      
