Kemarau, 97.403 Warga Kabupaten Bogor Krisis Air Bersih

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 29.404 kepala keluarga (KK) dengan 97.403 jiwa terdampak kemarau di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlah tersebut terhitung sejak 2 Mei-21 Agustus 2023.

"Jumlah tersebut tersebar di 17 kecamatan," kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaeman dalam keterangannya, Selasa (22/4/2023).

Ke-17 kecamatan yang terdampak itu adalah Tenjo, Jasinga, Sukajaya, Nanggung, Leuwisadeng, Cibungbulang, Citeureup, Jonggol, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, Cigombong, Cisarua, Cijeruk, Ciseeng, Rancabungur dan Ciampea.

"Yang terbanyak di Jasinga ada 10 desa," ujarnya.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Bogor telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga sebanyak 970.000 liter. Air yang disalurkan untuk para warga bervariasi mulai dari 2.500 liter hingga 30.000 liter tergantung kebutuhan di daerah tersebut.