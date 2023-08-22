Polisi Pastikan Rekonstruksi dan BAP Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI Sinkron

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Sastra Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) oleh kakak tingkatnya Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) di tempat kejadian perkara (TKP) Indekos Apik Zire, Kukusan, Beji, Depok pada Selasa (22/8/2023). Diketahui Altaf dalam proses rekonstruksi menjalani 50 reka adegan.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan memastikan pelaku Altaf memeragakan adegan sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Tidak ada bukti atau fakta baru dalam proses rekonstruksi tersebut.

"Sinkron (dari hasil rekonstruksi dan BAP). Tidak ada bukti baru, sama seperti hasil pemeriksaan," ujar Nirwan usai rekonstruksi di TKP.

Nirwan menyebut total adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi sebanyak 50 adegan.

"Rekonstruksi berjalan lancar tidak ada gangguan apa-apa dan tersangka melaksanakan adegan-adegan dengan apa yang dia lakukan dan rekonstruksi berjalan 50 adegan," ucapnya.

Lebih lanjut, Nirwan menjelaskan bahwa proses rekonstruksi bagian pelengkapan berkas untuk segera mungkin dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

"Setelah ini, ini salah satu untuk pelengkapan berkas nanti dalam waktu segera mungkin akan kita limpahkan berkasnya ke JPU," ucap dia.