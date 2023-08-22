Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UI, Pelaku Disebut Dapat Dijerat Pasal 340 KUHP

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) oleh kakak tingkatnya Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) di tempat kejadian perkara (TKP) Indekos Apik Zire, Kukusan, Beji, Depok, Selasa (22/8/2023).

Diketahui Altaf dalam proses rekonstruksi menjalani 50 reka adegan.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan meyakini bahwa dari adegan yang dilakukan, pelaku Altaf dapat terjerat Pasal 340 KUHP atau hukuman mati.

"Iya masuk (Pasal 340) dari adegan yang dilakukan oleh tersangka kita meyakini bahwa Pasal 340 itu masuk," kata Nirwan usai rekonstruksi di TKP.

Nirwan menyebut bahwa dalam rekonstruksi pelaku Altaf sempat kembali ke motor untuk mengambil senjata tajam dari bawah jok merupakan niat untuk melakukan penusukan.

"Bahwa setelah korban masuk dia (pelaku) kembali ke motor untuk mengambil senjata tajam berarti dia (pelaku) sudah ada niat untuk melakukan penusukan," ujarnya.