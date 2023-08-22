Pria di Tangerang Tewas Usai Diduga Dikeroyok dan Ditusuk Orang Tak Dikenal

TANGERANG - Seorang warga Aceh berinisial MJ meninggal dunia setelah diduga dikeroyok oleh kelompok massa di Tangerang pada 29 Juli 2023. Istri dari MJ, Maidar tidak terima dan melaporkan kejadian yang menimpa suaminya tersebut ke polisi.

Maidar melaporkan hal itu ke Polres Tangerang Kota dengan Nomor: LP/B/932/VII/2023/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA dugaan tindak pidana pengeroyokan.

Dalam kronologis laporannya, disebutkan MJ tiba di rumah dalam kondisi bersimbah darah di bagian perut. Maidar yang melihat sang suami dalam kondisi kesakitan langsung membawanya ke rumah sakit.

“Saya membawanya ke rumah sakit karena kondisi perutnya usus terburai. Di rumah sakit suami saya meninggal dunia,” kata Maidar dalam laporan polisi yang dibuatnya, seperti dikutip Minggu (20/8/2023).

Maidar belum mengetahui siapa pelaku dari peristiwa yang membuat suaminya meninggal dunia. Namun menurut keterangan saksi yang mengaku mengetahui apa yang dialami sang suami menyebut, telah terjadi pengeroyokan dengan salah seorang pelaku membawa pisau.

“Keterangan saksi, pelaku dan teman-temannya memukuli suami saya dan salah satunya melakukan penusukan ke bagian perut,” ujar Maidar.

Maidar meyakini, insiden itu terjadi saat sang suami tengah menyambangi Jalan Matahari, Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten untuk sebuah keperluan pribadi.

“Jadi sepulang dari sana, suami saya kondisinya sudah demikian,” ungkap Maidar.

Maidar menyatakan, dirinya tidak tahu apa motif atau alasan dilakukan para pelaku yang membuat suaminya harus meregang nyawa.

Atas insiden ini, polisi menetapkan pasal dugaan tindak pidana pengeroyokan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP.

Secara terpisah, Herdiyan Saksono selaku pengacara dari Maidar mengatakan polisi sudah menangkap seorang pelaku yang diduga terlibat.