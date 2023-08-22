Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UI, Keluarga Korban: Tidak Ada Temuan Baru

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:01 WIB
Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UI, Keluarga Korban: Tidak Ada Temuan Baru
Keluarga korban pembunuhan mahasiswa UI (Foto: MPI)
DEPOK - Polres Metro Depok menggelar rekonstruksi pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) oleh seniornya, Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) di Indekos Apik Zire, Kukusan, Beji, Depok, Selasa (22/8/2023).

Perwakilan pihak keluarga yakni paman korban Zidan, Faiz Rafsanjani didampingi sejumlah kuasa hukum mengikuti rekonstruksi kasus tersebut.

Faiz menyebut bahwa tim kuasa hukum telah meneliti setiap adegan yang dilakukan pelaku Altaf. Ia pun memastikan tidak ada temuan baru dengan apa yang direncanakan pelaku.

"Tanggapan dari keluarga sendiri, adegan per adegan sudah kita teliti bersama tidak ada temuan baru sesuai dengan apa yang direncanakan pada si pelaku," ujar Faiz.

Faiz turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Metro Depok hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dalam mengungkap kasus pembunuhan ponakannya terang.

"Tanggapan dari keluarga Terima kasih terutama dari pihak Polres, Kejaksaan dari teman-teman media," ucapnya.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menyebut total adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi sebanyak 50 adegan.

"Rekonstruksi berjalan lancar tidak ada gangguan apa-apa dan tersangka melaksanakan adegan-adegan dengan apa yang dia lakukan dan rekonstruksi berjalan 50 adegan," ucap Nirwan usai rekonstruksi.

