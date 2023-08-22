Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bongkar Prostitusi Online di Bogor, Polisi Tangkap Seorang Muncikari

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:40 WIB
Bongkar Prostitusi Online di Bogor, Polisi Tangkap Seorang Muncikari
Bongkar kasus prostitusi online di Bogor, polisi tangkap seorang muncikari. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

 

BOGOR - Polisi membongkar praktik prostitusi online di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang muncikari yakni AH (19).

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat ke nomor aduan Kapolresta Bogor Kota. Dari situ, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap muncikari.

"Kita ungkap kasus prostitusi online itu dari salah satu hotel di wilayah Bogor Timur," kata Bismo kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan operator dari salah satu akun Michat yang namanya disamarkan. Pelaku berkomunikasi dengan pria hidung belang untuk selanjutnya diantarkan kepada perempuan di salah satu kamar hotel.

"Jadi wanita tersebut standby di hotel," ujarnya.

Kepada polisi, pelaku mengaku setiap transaksi bertarif Rp250-600 ribu. Pelaku mendapatkan upah setiap transaksi sebesar Rp50 ribu.

"Pria ini menjajakan tiga wanita, dapat keuntungan Rp50 ribu setiap transaksi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038568/8-fakta-darurat-prostitusi-anak-bocah-dijadikan-pekerja-seks-dijual-via-medsos-rp17-juta-gQ6tiGojqG.jpg
8 Fakta Darurat Prostitusi Anak, Bocah Dijadikan Pekerja Seks Dijual via Medsos Rp17 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038460/kasus-prostitusi-anak-bertarif-hingga-rp17-juta-mucikari-tawarkan-jasa-hingga-bali-VjrAbGET34.jpg
Kasus Prostitusi Anak Bertarif hingga Rp17 Juta, Muncikari Tawarkan Jasa hingga Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/340/3023805/remaja-korban-prostitusi-online-di-lampung-sempat-melahirkan-bayinya-dijual-muncikari-bB22DDu2ag.jpg
Remaja Korban Prostitusi Online di Lampung Sempat Melahirkan, Bayinya Dijual Muncikari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/340/3023313/diimingi-iphone-remaja-di-bawah-umur-di-lampung-jadi-korban-prostitusi-online-iiOzKoxLLh.jpg
Diimingi iPhone, Remaja di Bawah Umur di Lampung Jadi Korban Prostitusi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/610/2998565/satpol-pp-bongkar-praktik-prostitusi-berkedok-kos-kosan-7jyrGoBQsg.jpg
Satpol PP Bongkar Praktik Prostitusi Berkedok Kos-kosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/519/2990962/ditangkap-polisi-muncikari-di-sampang-jajakan-prostitusi-rp300-ribu-per-kencan-KqPMVgWDer.jpg
Ditangkap Polisi, Muncikari di Sampang Jajakan Prostitusi Rp300 Ribu Per Kencan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement