Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perawat hingga Asisten Apoteker Nekat Edarkan Obat Keras

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:30 WIB
Perawat hingga Asisten Apoteker Nekat Edarkan Obat Keras
Ditkrimsus Polda Metro Jaya rilis pengungkapan kasus peredaran obat keras. (MPI/Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya membongkar kasus penjualan obat-obatan terlarang jenis G yang merupakan jenis obat keras di Jakarta. Sejumlah asisten apoteker dan karyawan ditangkap karena mengedarkan obat itu tanpa resep dokter.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, obat-obat tersebut dijual di beberapa apotek di Jakarta dan dipakai para pelaku tawuran. Mereka mengonsumsi obat tersebut karena memiliki efek meningkatkan keberanian bagi penggunanya.

"Tersangka APAH (42), S (27), RNI (20), dan ERS (49)," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa (22/8/2023).

Ade menjelaskan peran para tersangka dari asisten dokter hingga apoteker yang terlibat kasus obat-obatan terlarang jenis G di Jakarta dan sekitarnya tersebut.

"APAH berperan membeli dari apotek, kemudian dijual kembali, S membeli dari apotek kemudian dijual kembali," ujar Ade.

Kemudian tersangka RNI merupakan admin dokter sekaligus asisten apoteker, nontenaga medis. Terakhir ERS merupakan oknum perawat sudah memiliki STR, tapi tidak memiliki SIPP/tidak memiliki izin praktik sesuai kompetensi.

Selain keempat tersangka, kata Ade, terdapat 22 tersangka lain dalam kasus tersebut.

"Total mulai bulan Januari sampai Agustus 2023 terdapat 22 laporan polisi dan 26 tersangka," kata Ade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183382/bpom-nehQ_large.jpg
Edarkan Ribuan Obat Kuat Berbahaya, Pelaku Sudah 4 Tahun Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183373/bpom-fPog_large.jpg
BPOM Sita Ribuan Obat Kuat Mengandung Bahan Kimia Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164910/grebek-vlie_large.jpg
Pedagang Pulsa Ditangkap Aparat Gabungan karena Nyambi Jual Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131323/obat_keras-lOYk_large.jpg
Berkedok Konter HP, Penjual Obat Keras di Bogor Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038253/polisi-tangkap-tiga-pengedar-obat-perangsang-pasangan-sesama-jenis-gXnkh7IZBU.jpg
Polisi Tangkap Tiga Pengedar Obat Perangsang Pasangan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037882/bongkar-peredaran-obat-perangsang-seks-sesama-jenis-bareskrim-tetapkan-3-tersangka-PEITraSeWR.jpg
Bongkar Peredaran Obat Perangsang Seks Sesama Jenis, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement