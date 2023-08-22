Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Motor Trail Pelatih Taekwondo Dicuri di Halaman Sekolah Pademangan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:09 WIB
Terekam CCTV, Motor Trail Pelatih Taekwondo Dicuri di Halaman Sekolah Pademangan
Motor Trail Pelatih Taekwondo Dicuri Maling
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) terjadi di halaman parkir sekolah SMP Negeri 42, Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Aksi curanmor ini terekam kamera CCTV.

Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang berjumlah dua orang mendatangi pagar halaman sekolah. Satu pelaku yang mengenakan masker kemudian masuk dan mendekati sebuah motor trail yang menjadi sasarannya.

Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat melihat situasi didalam sekolah. Melihat situasi di sekitar aman dan sepi, kemudian pelaku mengambil dua helm yang tercantol diatas motor dan menaruh di bangku depan.

Dalam sekejap dan tanpa ada hambatan apapun, pelaku berhasil mengambil motor trail dan membawanya kabur. Sebelum keluar sekolah, terlihat sosok anak kecil yang membukakan pintu bagi pelaku.

Salah satu warga setempat, Suryadi (49) mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada Senin (21/8) sore. Dimana saat kejadian pemilik motor atau korban sedang melatih taekwondo anak sekolah.

"Kejadiannya pas maghrib, jadi korban ini bukan orang sekolahan. (Korban) cuma melatih taekwondo anak-anak sekolah terus kejadiannya pas orangnya didalam," Kata Suryadi saat ditemui di lokasi, Selasa (22/8/2023).

Motor milik pelatih taekwondo yang hilang dibawa kabur berjenis trail berwarna putih. Saat pelaku sedang membawa keluar, dilihat oleh anak sekolah bahkan sempat mengejar pelaku, namun tidak dapat.

Halaman:
1 2
      
