HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Buang Sampah Sembarangan, Warga Geram Penuhi Mobil Pelaku dengan Sampah

Viral Aksi Buang Sampah Sembarangan, Warga Geram Penuhi Mobil Pelaku dengan Sampah
Warga penuhi mobil pelaku dengan sampah. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BOGOR - Aksi tidak terpuji membuang sampah sembarangan yang dilakukan pengendara sebuah mobil di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Pengendara tepergok membuang bungkusan pelastik berisi sampah di tepi jalan. Guna memberikan efek jera, wargapun memenuhi mobil pengendara dengan pelastik sampah.

Lokasi kejadian di lahan kosong di tepi jalan di Desa Cipenjo, Kecamatan, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram dengan aksi itu berniat membawa pelaku ke kantor desa. Namun pelaku menolak dan memilih membawa tumpukan sampah.

“Kemudian warga meminta pelaku membawa kembali sampah yang dibuang pelaku hingga mobilnya dipenuhi sampah,” ucap seorang warga, Subagja Dany, Selasa (22/8/2023).

Subagja menambahkan, peristiwa ini sangat meresahkan. Warga khawatir sampah-sampah yang dibuang berdampak pada kesehatan lingkungan. Warga juga menyayangkan aksi pengendara mobil yang membuang sampah sembarangan itu diduga bukan warga setempat.

“Apalgi larangan buang sampah sembarangan terpampang di sana,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor sampah viral
Telusuri berita news lainnya
