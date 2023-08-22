Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Tahun Kasus Penusukan Siswi SMK di Bogor, Polisi Periksa Kembali 7 Saksi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:23 WIB
4 Tahun Kasus Penusukan Siswi SMK di Bogor, Polisi Periksa Kembali 7 Saksi
Lokasi penusukan siswi SMK di Bogor. (Dok Okezone/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Penyidikan kasus pembunuhan siswi SMK Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Kota Bogor masih bergulir. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rekaman video CCTV dari Puslabfor Mabes Polri dan Pusinafis terkait kasus tersebut.

"Sementara ini kasus Noven pertama dari Labfor dan Pusinafis. Pusinafis ini berkaitan dengan kita melakukan pemeriksaan dengan analisis terhadap rekaman video yang banyak beredar. Dari situ harapannya bukti petunjuk untuk mengarah kepada terduga pelaku," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Selasa (22/8/2023).

Terkait saksi, polisi telah memeriksa kembali 7 dari total 34 saksi sebelumnya dalam kasus ini. Mereka dimintai keterangan kembali karena dibutuhkan oleh penyidik dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga : Pembunuh Noven Masih Berkeliaran, Polisi Mulai Temukan Titik Terang

"Saksi baru sementara ini 7 orang saksi yang kita upaya pemeriksaan ulang itu termasuk dari 34 saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kenapa pemeriksaan ulang? Karena ada poin-poin berdasarkan tindak lanjut cek TKP dan olah TKP ada poin yang kami rasa penyidik perlu pengecekan ulang terhadap keterangan yang diberikan," ucapnya.

Selain itu, ada saksi yang juga telah diperiksa sidik jari oleh penyidik. Saat ini, hasilnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga : Kos Siswi SMK yang Ditusuk di Bogor Sudah Dipantau Pelaku dari Senin

"Ada (pemeriksaan sidik jari), itu sudah kita lakukan hasil masih kita lakukan penyelidikan," tutupnya.

