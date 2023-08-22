Brutal! Geng Motor Bacoki Warga Membabi Buta dengan Celurit di Tanjung Priok

JAKARTA - Sekelompok pengendara motor yang membawa senjata tajam jenis celurit menyerang dengan membacok secara membabi buta terhadap beberapa remaja yang sedang berjalan kaki di Gang Jalan Haji Ali Sadikin, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kejadian itu menjadi viral di media sosial, setelah video penyerangan itu diupload di akun Instagram @Jakut.Info.

Dalam tayangan memperlihatkan seorang remaja tengah di pepet oleh empat orang yang membawa dua motor. Kemudian satu pelaku turun dari motor dan membacok satu dari tiga remaja tersebut dengan celurit.

Sedikitnya ada dua sabetan celurit yang dilayangkan pelaku kepada korban. Setelah dianiaya, korban yang terlihat mengalami luka serius kemudian pergi menjauh.

Pelaku yang diduga geng motor ini sempat mengejar korban lainnya namun gagal, lantaran terdapat warga yang melintas saat kejadian.

Adapun dari kejadian ini mendapat respon dari para pengguna media sosial atau yang disebut netizen. Menurut warga, wilayah Jakarta Utara khusus Tanjung Priok semakin hari semakin menakutkan dengan angka kriminalitas yang tinggi.