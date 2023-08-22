Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Brutal! Geng Motor Bacoki Warga Membabi Buta dengan Celurit di Tanjung Priok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:24 WIB
Brutal! Geng Motor Bacoki Warga Membabi Buta dengan Celurit di Tanjung Priok
Geng Motor Bacoki Warga/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Sekelompok pengendara motor yang membawa senjata tajam jenis celurit menyerang dengan membacok  secara membabi buta terhadap beberapa remaja yang sedang berjalan kaki di Gang Jalan Haji Ali Sadikin, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kejadian itu menjadi viral di media sosial, setelah video penyerangan itu diupload di akun Instagram @Jakut.Info.

Dalam tayangan memperlihatkan seorang remaja tengah di pepet oleh empat orang yang membawa dua motor. Kemudian satu pelaku turun dari motor dan membacok satu dari tiga remaja tersebut dengan celurit.

Sedikitnya ada dua sabetan celurit yang dilayangkan pelaku kepada korban. Setelah dianiaya, korban yang terlihat mengalami luka serius kemudian pergi menjauh.

Pelaku yang diduga geng motor ini sempat mengejar korban lainnya namun gagal, lantaran terdapat warga yang melintas saat kejadian.

Adapun dari kejadian ini mendapat respon dari para pengguna media sosial atau yang disebut netizen. Menurut warga, wilayah Jakarta Utara khusus Tanjung Priok semakin hari semakin menakutkan dengan angka kriminalitas yang tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Pembacokan geng motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159719/rudi-0Bdv_large.jpg
Kapolda Jabar Larang Total Geng Motor, Sanksi Tegas Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/525/3145376/sembilan_anggota_geng_motor_serang_warga_cirebon_ditangkap_polisi-aP6u_large.jpg
Sembilan Anggota Geng Motor Berusia Belasan Serang Warga Cirebon Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/609/3143836/brutal_puluhan_remaja_serang_masjid_hingga_permukiman_warga_makassar-NcXC_large.jpg
Brutal! Puluhan Remaja Serang Masjid hingga Permukiman Warga Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/525/3125499/tawuran-O7CJ_large.jpg
Tawuran Maut, Ketua Geng Motor All Stars Sukabumi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/608/3104049/tawuran-9gQV_large.jpg
Konvoi Bawa Sajam, 11 Remaja Diduga Geng Motor Diringkus Tim Patroli Kodam l/BB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009398/terekam-cctv-gerombolan-berandalan-motor-keroyok-warga-di-bengkulu-sLGgn57Trf.JPG
Terekam CCTV, Gerombolan Berandalan Motor Keroyok Warga di Bengkulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement