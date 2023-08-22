Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Eks Kader PSI Nyatakan Sikap Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:13 WIB
Eks Kader PSI Nyatakan Sikap Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Eks Kader PSI nyatakan dukung Ganjar Pranowo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mendatang. Oleh karenanya, para kader tersebut menyatakan sikap untuk mundur dari keanggotaan PSI.

Afthon Lubby yang mengaku sudah mendaftarkan diri untuk maju sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Jawa Tengah dari PSI mengaku kecewa dengan sikap partainya. Sebab, PSI sebelumnya sudah menyatakan dukungan terhadap Ganjar melalui rembuk rakyat. Ia kecewa kemudian dukungan beralih ke Prabowo.

"Bagi kami Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang harus kami dukung sepenuh hati tanpa tolah-toleh kanan kiri," ungkap Afthon kepada awak media, Selasa (22/8/2023).

Afthon juga mengaku kecewa dengan pernyataan dari kader PSI Ade Armando. Ia menilai pernyataan Ade Armando memberatkan pihaknya dalam melakukan sosialisasi di daerah.

"Karena pernyataan-pernyataan dan sikap senior kami di PSI Bang Ade Armando yang pernyataan tersebut sering dilancarkan di sosial media yang bagi kami di daerah itu sangat merugikan kami untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo," ungkapnya.

"Ini adalah suara hati kami yang kami dengar sendiri dari masyarakat calon pemilih di daerah yang mempertanyakan sikap PSI di pusat. Jadi kami merasa rugi," sambung Afthon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSI Ganjar Pranowo
