HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kecelakaan, Cat yang Diangkut Tumpah ke Jalan

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |23:07 WIB
Truk Kecelakaan, Cat yang Diangkut Tumpah ke Jalan
Petugas Damkar membersihkan cat yang tumpah ke jalan (Foto : Damkar)
A
A
A

JAKARTA - Pemadam kebakaran (Damkar) mengerahkan 2 unit mobil damkar dan 7 personil damkar untuk menangani kecelakaan truk bermuatan cat di Jalan I Gusti Ngurah Rai, di depan Halte Busway Klender, Kecamatan Duren Sawit, Selasa (22/8/2023).

"Pengerahan 2 Unit (mobil damkar) dan pengerahan personil 7 orang," kata Kasie ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Pihak Damkar menerima berita kecelakaan pada pukul 18.15 WIB. Di mana di depan busway Klender adanya kecelakaan yang menyebabkan muatan Mobil pembawa cat tumpah ke jalan.

"Panjang tumpahan lebih kurang 300 Meter. Kronologi kejadian, tali pengaman untuk ikat kaleng cat putus, dan cat berjatuhan di jalan," katanya.

Tidak ada Korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Penanganan berakhir pukul 20.16 WIB.

"Keterangan Lalin tersendat dan di bantu jajaran samping, Dishub dan PPSU," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
