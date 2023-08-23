Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Ganjar Pranowo Naik, Tanda Langkah Strategis Berjalan Efektif

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |00:01 WIB
Elektabilitas Ganjar Pranowo Naik, Tanda Langkah Strategis Berjalan Efektif
Elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat berdassar survei Litbang Kompas (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) kembali menunjukkan kenaikan. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis baru-baru ini.

Dalam data survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo di atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Iwan Dwi Laksono mengatakan, unggulnya elektabilitas Bacapres Ganjar Pranowo di sejumlah lembaga survei, menandakan langkah strategis dan taktis berjalan dengan efektif seperti beberapa acara diskusi dengan milenial hingga silaturahmi dengan tokoh-tokoh.

"Ini menandakan langkah-langkah strategis dan taktis berjalan sangat efektif, semisal diskusi interaktif bersama milenial, kunjungan silahturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat/umat. Jaman memandang ini harus tetap berjalan, dan kembali digencarkan terkhusus untuk dapil-dapil yang dimana Jokowi kalah di 2 kali pilpres. Kita berkeyakinan dengan gaya elegan, komunikatif dan membuminya Ganjar Pranowo adalah pribadi yang disukai oleh rakyat," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Selain itu, lanjut Iwan, Jaman pun memberikan catatan bahwa basis militan Jokowi harus diberikan perhatian khusus, karena diketahui saat ini Relawan Jokowi terbelah.

"Basis militan Jokowi harus diberi perhatian khusus, dikarenakan situasi terbelahnya dukungan para Relawan Jokowi. Dan perlu dibangun narasi akan keberlanjutan program-program Jokowi melalui Program Genuine dari Ganjar Pranowo. Jangan dilupakan pula akan kekuatan Relawan yang saat ini ada di dalam Barisan Pendukung Ganjar Pranowo," kata Iwan.

Namun, kata Iwan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya agar merebut hari rakyat agar Ganjar Pranowo bisa menang di Pilpres 2024.

"Terpenting dari itu semua adalah mau merebut hati rakyat tentulah dengan bahasa rakyat. Kenali siapa rakyat, dengar mereka, Keniscayaan akan luluhnya rakyat untuk memilih Ganjar Pranowo adalah menjadi nyata," tuturnya.

