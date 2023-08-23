Momen Megawati dan Ganjar Pranowo Naik Mobil Listrik

Megawati dan Ganjar Pranowo naik mobil listrik (Foto : MPI)

YOGYAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama bakal calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo naik mobil listrik bareng, Selasa (22/8/2023).

Keduanya hendak menghadiri acara Temu Kebangsaan di Pendopo Agung Kedhaton, Royal Ambarukmo Yogyakarta.

Sebelum naik, di lobby hotel telah terparkir dua mobil dengan satu berwarna merah dan satu lainnya berwarna putih. Megawati dan Ganjar bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menaiki mobil listrik berwarna merah.

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama pengurus Partai dan Bambang Wuryanto menaiki mobil berwarna putih.

BACA JUGA: 3 Gagasan Ganjar Pranowo Majukan Perekonomian Indonesia

Jarak antara hotel dan pendopo hanya sekitar 70 meter. Ganjar mengamati sekitar sambil sesekali berbincang dengan sang sopir.

Di tengah perjalanan Ganjar sempat melemparkan senyum dan melambaikan tangan saat ada seseorang menyapanya. "Sore Pak Ganjar," sapa tamu hotel yang menyaksikan mobil listrik itu melintas.

Sepanjang perjalanan teriakan "Ibu Mega," juga santer terdengar.