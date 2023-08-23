Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Badai Hilary di AS

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:37 WIB
Kemlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Badai Hilary di AS
Ilustrasi (Foto: Dok Reuters)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mematikan tidak adanya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban badai Hilary di Amerika Serikat (AS). Adapun KBRI Mexico City dan KJRI Los Angeles terus memantau dampak Badai Hilary baik di wilayah AS maupun Meksiko.

"Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban Badai Hilary," ujar Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Meskipun demikian, KBRI Mexico City dan KJRI LA, kata Judha terus memonitor dan berkoordinasi dengan Otoritas setempat dan komunitas masyarakat Indonesia. Antara lain untuk antisipasi kemungkinan banjir yang dapat terjadi.

"KBRI Mexico City dan KJRI LA juga telah menyampaikan imbauan kepada para WNI di wilayah terdampak untuk tetap waspada dan berhati-hati dan segera menghubungi hotline Perwakilan RI jika memerlukan bantuan," katanya.

