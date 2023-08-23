Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Diminta Putar Balik saat Upacara Kehormatan di Kenya, Ini Penjelasan Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:47 WIB
Jokowi Diminta Putar Balik saat Upacara Kehormatan di Kenya, Ini Penjelasan Istana
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Ramai di media sosial (medsos) sebuah video memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditegur oleh pasukan kehormatan Kenya saat upacara penyambutan kenegaraan.

Dalam video viral yang dibagikan oleh akun @/Gank_of_Petojo, Jokowi nampak memeriksa barisan kehormatan, namun pasukan kehormatan Kenya langsung memanggil Jokowi untuk mundur kembali. Pasukan kehormatan Kenya lalu memberikan penghormatan, setelahnya Jokowi kembali menuju panggung kehormatan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Presiden Jokowi sedang melakukan pemeriksaan pasukan dalam rangkaian penyambutan kenegaraan di Republik Kenya, Senin, 21 Agustus 2023.

"Dalam Tata Upacara Militer (TUM) dan aturan Keprotokolan Negara yang berlaku di Indonesia, penghormatan hanya dilakukan satu kali kepada bendera, yakni saat Presiden dan tamu negara sedang berada di posisi tengah barisan pasukan," kata Bey dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Bey mengungkapkan bahwa pihak kepresidenan RI juga tidak mendapatkan informasi mengenai TUM keprotokolan Kenya.

"Jadi hal ini terjadi karena perbedaan TUM dan aturan Keprotokolan Negara. Selain itu, kami juga tidak mendapat informasi dan pemberitahuan terkait TUM dan aturan Keprotokolan Negara di negara tersebut," kata Bey.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement