Jokowi Diminta Putar Balik saat Upacara Kehormatan di Kenya, Ini Penjelasan Istana

JAKARTA - Ramai di media sosial (medsos) sebuah video memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditegur oleh pasukan kehormatan Kenya saat upacara penyambutan kenegaraan.

Dalam video viral yang dibagikan oleh akun @/Gank_of_Petojo, Jokowi nampak memeriksa barisan kehormatan, namun pasukan kehormatan Kenya langsung memanggil Jokowi untuk mundur kembali. Pasukan kehormatan Kenya lalu memberikan penghormatan, setelahnya Jokowi kembali menuju panggung kehormatan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Presiden Jokowi sedang melakukan pemeriksaan pasukan dalam rangkaian penyambutan kenegaraan di Republik Kenya, Senin, 21 Agustus 2023.

"Dalam Tata Upacara Militer (TUM) dan aturan Keprotokolan Negara yang berlaku di Indonesia, penghormatan hanya dilakukan satu kali kepada bendera, yakni saat Presiden dan tamu negara sedang berada di posisi tengah barisan pasukan," kata Bey dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Bey mengungkapkan bahwa pihak kepresidenan RI juga tidak mendapatkan informasi mengenai TUM keprotokolan Kenya.

"Jadi hal ini terjadi karena perbedaan TUM dan aturan Keprotokolan Negara. Selain itu, kami juga tidak mendapat informasi dan pemberitahuan terkait TUM dan aturan Keprotokolan Negara di negara tersebut," kata Bey.