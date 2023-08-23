Dari Tanzania, Presiden Jokowi Tiba di Maputo Mozambik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan perjalanan dalam rangkaian kunjungannya di Benua Afrika ke Maputo, Republik Mozambik pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) yang membawa Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Maputo sekira pukul 17.00 waktu setempat (WS) atau pukul 22.00 WIB.

Di bawah tangga pesawat, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Menteri Sumber Daya Mineral Mozambik Carlos Joaquim Zacarias dan State Secretary Maputo Manuel Vicente. Setelahnya, tampak dua orang anak memberikan karangan bunga tangan kepada Presiden.

Presiden Jokowi kemudian berjalan melewati barisan kehormatan. Di ujung barisan, terlihat menyambut Presiden yakni Duta Besar RI untuk Republik Mozambik dan Malawi Herry Sudrajat beserta istri dan Atase Pertahanan RI di Pretoria Kol Mar Burhanudin.

Dari pihak Mozambik juga terilhat menyambut kehadiran Presiden Jokowi yakni Wakil Menteri Luar Negeri Mozambik Manuel Jose Goncalves, Duta Besar Mozambik untuk Indonesia Belmiro Jose Malate, dan Gubernur Provinsi Maputo Iolanda Cintura.

Dari bandara, Presiden beserta rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Mozambik. Di hotel tersebut, Presiden disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan, Koordinator Fungsi Politik, Penerangan, dan Sosial Budaya/Kepala Kanselerai KBRI Maputo Budi Santoso, serta sejumlah masyarakat Indonesia di Mozambik dengan iringan alat musik angklung.